غوارديولا: ميسي ليس ضمن خطط مانشستر سيتي

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، أن ناديه لا يفكر في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني السابق إلى صفوفه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن غوارديولا قلل من الأنباء التي تناولت احتمالية تعاقد سيتي مع ميسي، عقب إعلان رحيل النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن برشلونة الإسباني.

وارتبط سيتي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني العام الماضي، لكن الأمر لم يحدث، فيما قال غوارديولا، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميسي حينما كان يدرب برشلونة، إن فريقه لديه خطط أخرى.

وجاء الإعلان عن نهاية مسيرة ميسي مع برشلونة، في الوقت الذي تعاقد فيه مانشستر سيتي مع جاك غريليش نجم أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

وقال جوارديولا: نحن مقتنعون تماماً بجاك غريليش، وكنا مقتنعين بأن ميسي سيبقى في برشلونة، في الوقت الحالي هو ليس ضمن خططنا على الإطلاق.