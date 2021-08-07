عاجل.. التعليم تعتمد تطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية على جميع المدارس الحكومية والأهلية في الداخل والخارج

اعتمد وزير التعليم قراراً بتطبيق السنة الأولى المشتركة من نظام مسارات الثانوية العامة وخطتها الدراسية ومناهجها المطورة ابتداء من العام الدراسي القادم ١٤٤٣ للمرحلة الثانوية على جميع المدارس الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس السعودية في الخارج، والمدارس الليلية، ومدارس تعليم الكبيرات.

وبحسب التفاصيل فإن البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات يكلف بإجراء ما يلزم للتطبيق والتنسيق مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة وإدارات التعليم؛ ومتابعة عمليات التطوير عليها، والرفع بتقارير دورية للجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج.

وبالاضافة لمتابعة التطبيق من قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات وفق اختصاصها ونطاقها في الإشراف الفني والإداري؛ مع رفع إدارات التعليم بتقارير فصلية للبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات وفق النماذج المبلغة منهم عليها.