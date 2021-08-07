السعودية لأمراض النساء والولادة: لقاح “كوفيد 19” آمن للحوامل والمرضعات

أكدت الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة بأن لقاح “كوفيد 19” آمن لجميع الأشخاص بما فيهم الحوامل والمرضعات.

وفي بيان حصلت “الوئام” على نسخة منه أكدت أنه لا ينبغي منع الحوامل من أخذ اللقاح بسبب حملهن سواءً في بداية الحمل أو منتصفه أو نهايته، وحتي من تفكر في الحمل أو أثناء علاجها للعقم.

وأضافت: كما انه لا يشترط تحليل الحمل قبل اخذ اللقاح ويمكن للحوامل تلقي اللقاح في أي مكان مصرح من وزارة الصحة بإعطاء هذه اللقاحات وينبغي اخذ الحذر والاحتياطات اللازمة مع الأفراد الذين يعانون من الحساسية لأي لقاح آخر أو العلاج عن طريق الحقن.

ووضحت الجمعية بعض الحالات حيث قالت أنه وإذا تم الاشتباه في حدوث الحساسية المفرطة لدى المرأة الحامل بعد تلقي التطعيم، فينبغي التعامل مع الحساسية المفرطة بنفس الطريقة التي تعالج بها غير الحوامل ويجب نصح الحوامل الذين يعانون من الحمى بعد التطعيم بأخذ المسكنات “البنادول” والذي ثبت انه آمن ويمكن استخدامه أثناء فترة الحمل كما يجب تثقيف الحوامل الذين يتلقون اللقاح وتشجيعهم على المشاركة في نشر الوعي.