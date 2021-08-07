طوكيو 2020: مواجهة نارية بين البرازيل وإسبانيا على الميدالية الذهبية

يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة نارية أمام نظيره الإسباني، اليوم السبت، على ملعب يوكوهاما الدولي، في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم رجال، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في اليابان.

تأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية في أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على المكسيك بركلات الترجيح (4-1) في نفس الدور، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وصعد منتخب البرازيل لنهائي الأولمبياد للمرة الخامسة في تاريخه، حيث نجح في الفوز بالميدالية الذهبية مرة واحدة في المرات الأربع السابقة وكان ذلك في النسخة الماضية عام 2016، فيما خسر المباراة النهائية 3 مرات في دورات 1984، 1988، و2012، حيث اكتفى بالحصول على الميدالية الفضية.

في المقابل، حجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، بعد الفوز علي اليابان 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي، حيث أحرز نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو هدف الفوز القاتل لـ”لاروخا”.

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز بالميدالية الذهبية مرة واحدة طوال تاريخه، وذلك في دورة 1992 على حساب بولندا، فيما خسر المباراة النهائية مرتين عامي 1920 و2000.

ويعد المنتخب البرازيلي هو حامل اللقب في الأولمبياد، بعد أن توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد ري دي جانيرو الأخيرة 2016، بالفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائي بركلات الترجيح.

واختارت اللجنة لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية، الأسترالي كريس بيث حكماً للنهائي الذي سيجمع المنتخب الإسباني بنظيره المنتخب البرازيلي، ويساعده أنطون شيتنين، وجورج لاكرنديس، بينما سيكون البرازيلي أتور باربوسا حكماً رابعاً.

وكان الحكم الأسترالي قاد مباراة “السيليساو” أمام المنتخب المصري في ربع نهائي منافسات الأولمبياد، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، وذلك بالإضافة إلى مباراة المكسيك وفرنسا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة.