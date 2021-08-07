الشرطة العراقية تحبط محاولة تفجيرأحد أبراج نقل الكهرباء

أحبطت الشرطة العراقية محاولة تفجيرأحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية الرئيسة في محافظة كركوك.

وأفادت قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية في بيان اليوم، أن قوة من الفرقة الآلية للشرطة الاتحادية تمكّنت بناء على معلومات استخبارية من إحباط محاولة تفجير أحد الأبراج الرئيسية في قضاء الحويجة جنوب كركوك، وضبطت عبوّة ناسفة مزروعة تحت أحد ركائز البرج، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي برفعها وإتلافها.

وكان العراق أعلن أمس الأول عن تعرّض 13 برجًا لنقل الطاقة الكهربائية في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى إلى التخريب بعبوّات ناسفة.