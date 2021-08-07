الجيش اللبناني يفرج عن الراجمة الصاروخية لمليشيا حزب الله

أفرج الجيش اللبناني عن الراجمة الصاروخية لمليشيا حزب الله اللبناني وإطلاق سراح المحتجزين اللبنانيين بعد توقيفهم أمس الجمعة

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطنين أن هناك سيارات ترافق الشاحنة التي تم مصادرتها في بلدة شويا الجنوبية، وهي تحمل راجمة الصواريخ التي أطلق من خلالها صواريخ على إسرائيل.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات استقبال علي كجك من قبل عائلته ومحبيه وأهالي بلدته الجنوبية كفرتبنيت، بعدما انتشرت صوره خلال عملية مصادرة الراجمة واعتقاله من قبل بعض الأهالي في بلدة شويا جنوبي لبنان.

وأصدرت بلدية شويا و​المخاتير​ وفعاليات البلدة بيانا أكدت فيه على وحدة الصف و​سياسة​ التعايش التي نؤمن بها حسب قولها.