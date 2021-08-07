وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما.

وأعلن الفنان المصري حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وكتب حسن الرداد: “والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة”.