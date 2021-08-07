المملكة ترحب بتعيين “غروندبرغ” مبعوثا لليمن

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ترحيبه بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): «نتمنى له التوفيق في مهماته الجديدة».

وأضاف: «المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة».

ومساء الجمعة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين هانس غروندبرغ من السويد مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن غريفيث الذي تم تعيينه وكيلاً الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.