لخلاف بينهم .. القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بجدة 

ألقت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة:د، القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة لخلاف بينهم .

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام 5 أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه.

وقال: بمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم (5) وافدين من الجنسية الإثيوبية، حيث أشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم.

وأضاف: جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.