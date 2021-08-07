رياضيون يؤكدون: قرار طرد #طارق_حامدي غير صحيح.. والإيراني استغل ثغرة قانونية #طوكيو_2020

أكد رياضيون سابقون وخبراء تحكيم أن قرار طرد اللاعب السعودي طارق حامدي لم يكن صحيحا بنسبة 100%، وأن اللاعب الإيراني بالغ في ردة فعله، وخدع الحكم.

وقال عماد المالكي، كابتن المنتخب السعودي للكاراتيه، إن قرار طرد اللاعب السعودي طارق حامدي، غير صحيح.

وقال المالكي، عبر حسابه الرسمي، إنه “لكثرة الأسئلة قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام.. ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام”.

وأضاف: “هذا ما حصل.. بوجهة نظري من الشاشة لا أرى أنها تستحق طرد طارق وأرى أن الذهب سلب مننا”.

في سياق متصل؛ قال الدكتور إبراهيم القناص، البطل الدولي السابق ورئيس اتحاد الكاراتيه السعودي السابق لـ”الشرق الأوسط”، إن “اللاعب الإيراني بالغ في تمثيله بفقدان الوعي، واستغل ثغرة قانونية ليعتبره حكم النهائي بطلاً ويتوجه الذهبية”.

وأضاف: “السعودي طارق حامدي كان بطلاً تاريخياً ولا يلام، وحقق منجزاً كبيرا للرياضة السعودية”.