مطار الكويت: دخول الخليجيين للمحصنين باللقاحات المعتمدة في البلاد فقط

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه تسهيلا لعودة جميع المسافرين الكويتيين، سيتم قبول جميع الركاب القادمين بشرط تقديم شهادة فحص PCR .

وأضافت أن الشهادة تثبت سلبية الإصابة مدتها 72 ساعة قبل القبول على الرحلة وعند الوصول، إما عن طريق منصة «كويت مسافر او عن طريق تقديم تلك المستندات ورقيا معتمدة من الجهات الرسمية في هذه الدول.

ونوهت أيضا أنه يمكن لحاملي شهادات التطعيم تقديمها عن طريق «کویت مسافر» أو تقديمها ورقيا من تطبيق «مناعة» أو تطبيق «هويتي».

وحول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج ، أوضحت أنه يسمح للمحصنين (جرعتين من لقاحات إكسفورد أو فايزر أو موديرنا أو جرعة واحدة من جونسون اند جونسون) بدخول البلاد، مع تقديم شهادة التطعيم وشهادة فحص PCR تثبت سلبية الإصابة مدتها 72 ساعة قبل القبول على الرحلة وعند الوصول.