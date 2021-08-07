الحج والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف في اليوم الواحد

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم، رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد وفق إجراءات صحية محددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد إن من ضمن الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي منع الأطفال من الدخول، مبينا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على صحة الإنسان.

وقال سعيد في مداخلة عبر قناة الإخبارية اليوم، إن الأطفال غير محصنين ولا تظهر حالتهم في تطبيق “توكلنا” وحفاظا على الصحة العامة فإن الفترة الحالية ستكون الموافقة على دخول الحرم لمن هم 18 عاما فأكثر.

في شأن آخر، قال سعيد إن الوزارة فتحت اليوم الخانات الزمنية لعدد 60 ألف معتمر يوميا بالإضافة إلى 30 ألف مصل في المسجد الحرام تراعي هذه الفترات التشغيلية البالغ عددها 6 فترات عملية تداخل الصلوات المفروضة مع أداء مناسك العمرة.