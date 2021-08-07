عاجل .. أزمة وقود في القصيم تتسبب في طوابير أمام المحطات

شهدت منطقة القصيم، اليوم، أزمة في الوقود بسبب عطل فني في محطة أرامكو.

واصطفت عشرات السيارات أمام محطات الوقود التي اضطرت إلى الإغلاق لنفاد الكميات.

وبعثت شركة أرامكو رسالة لعملاء المبيعات جاء فيها: “توقف عمليات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة توزيع أرامكو السعودية بالقصيم ابتداءً من اليوم 06 أغسطس 2021، نرجو من السادة العملاء القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء طلباتهم من المنتجات البترولية من محطتي التوزيع بشمال الرياض والمدينة، والتأكد من عدم إرسال شاحناتهم إلى محطة القصيم، وللمزيد من الاستفسارات نرجو منكم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء”.