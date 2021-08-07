الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة لبطل الكاراتيه #طارق_حامدي

قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد “طوكيو 2020”.

وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في “تويتر”: “نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي”.المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

وكان طارق حامدي قد حصل على فضية وزن فوق 75 كيلوغراما في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو اليوم السبت بعد قرار الحكام من استبعاده من النهائي ضد الإيراني سجاد للعنف الزائد.

وكان حامدي متقدما 4-1 عندما سدد ركلة في وجه اللاعب الإيراني الذي سقط أرضا قبل أن يتم نقله خارج الملعب على محفة، وبعد نقاش قرر الحكام توجيه إنذار من الدرجة الرابعة إلى حامدي ليتم استبعاده وتذهب الذهبية إلى سجاد.