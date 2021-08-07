صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 686
التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) بتاريخ 20 / 1 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 326 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 685 ) بتاريخ 28 / 12 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
عاجل .. #أمر_ملكي :تعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: