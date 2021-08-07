فضائح #كورونا .. التحرش بالنساء في فنادق الحجر الصحي ببريطانيا

تتعرض الكثير من السيدات في بريطانيا للتحرش الجنسي في الحجر الصحي بأحد الفنادق.

وجاءت الشكاوى من سلوكيات التحرش، بالرغم من القواعد الجديدة الموضوعة لمنع مثل هذه الانتهاكات تجاه النساء.

وكانت الحكومة البريطانية، قد ذكرت الشهر الماضي أن المقيمات في الحجر الصحي سيحصلن على حارسات، لحمايتهن من المضايقات من قبل الرجال.

وبحسب ما ذكرته إحدى النزيلات في فندق هيلتون غاردن، والتي تبلغ من العمر 28 عاما، فإنها تعرضت للمضايقة من أحد الحراس، الذي عرض عليها “الترفيه” عنها في غرفتها.

بينما قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها ستعمل على الحد من هذه الانتهاكات بتوفير خط ساخن للنساء للإبلاغ عن التحرش بسرية تامة.

كما أبلغت أيضا إحدى السيدات عن تعرضها للتحرش، اثنتان منهن بعد اتخاذ وزارة الصحة إجراءات للتعامل مع المشكلة في يوليو الماضي.

وأضافت أنها شعرت باهتمام غير مرغوب فيه من حارس الأمن الذي عينته الشركة، بعد وقت قصير من وصولها إلى فندق هيلتون غاردن.

وأكدت أن الحارس طلب رؤيتها مرتدية ملابس المنزل، كما طلب دخول غرفتها، وكان يطرق باب غرفتها باستمرار.

وقد تضمنت الإجراءات الجديدة نظام شكاوى جديد مخصص لهذه الحالات فقط، وتدريب إضافي للحراس على كيفية التصرف حيال النساء الوحيدات.