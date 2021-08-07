«فريق عمل واحد».. #التعليم ترحب بعودة منسوبيها من المشرفين والإداريين

رحبت وزارة التعليم، مساء اليوم، بعودة منسوبيها من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، والمكاتب، والمدارس.

وأكدت في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”، شراكة فريق العمل الواحد؛ لعودة آمنة للعام الدراسي الجديد.

كان الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم قد أكد الحاجة إلى فرض أساليب تعليمية جديدة ومبتكرة، عاداً جائحة كورونا فرصة يجب اغتنامها وليست مجرد أزمة عابرة، مشدداً على أهمية تحليل وتقييم تأثير التحوّل الرقمي المتسارع والتقنيات على التعليم والمجتمع ككل.

ولفت الوزير النظر في كلمته خلال اجتماع وزراء البحث في دول العشرين إلى أن الجائحة لا تزال تلقي بظلالها على العالم بشكل عميق ومباشر، وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما سيؤدي إلى تسريع التحوّل الرقمي للمجتمعات، والحاجة إلى اختبار مرونة أنظمتنا التعليمية وقدرتها على الصمود والتعافي. وقال: «إن الفرص المستجدة تحفّز إدراكنا والحاجة إلى الصمود ومواجهة التحديات الجديدة»، مستدلاً بجائحة كورونا واستثمارها في التحوّل الذي حدث للتعليم، وتغيير أساليب العمل والتعاون وحل المشكلات، وأهمية الاستمرار في الابتكار خلال رحلة تبني هذا التحوّل، مبيناً أن القيادة الناجحة هي مَن ترى ضرورة إشراك كل فرد من أفراد المجتمع، والحرص على كسب ونيل ثقتهم وتشجيعهم على تبني التحوّل الرقمي واعتماد التقنيات المبتكرة، وأن يكونوا جزءًا من هذا التحوّل في التعليم والعمل .