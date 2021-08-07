مآرب خفية لإيران في سوريا .. تغيير ديموغرافي وتهجير للسكان و تجنيدهم

تقوم المليشيات الإيرانية في سوريا بانتهاكات، غير مسبوقة، في ضاحية على ضفاف الفرات.

وبحسب ما رصده وثائقي للعربية، فإن المليشيات الإيرانية تقوم بتشتيت وتفتيت العشائر العربية.

كما تقوم بعمليات واسعة لتهجير السكان السوريين وتأمين طريق بري لتمرير السلاح وصولا للبحر المتوسط.

وبحسب التقرير أيضا يقوم الحرس الثوري الإيراني بنقل المعدات والأسلحة الثقيلة عبر الحدود من خلال المعابر إلي تقع تحت سيطرته.

من جهة أخرى تستغل المليشيات الإيرانية الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون، حيث تقوم بتجنيد الشباب السوري، والزج بهم في أتون المعارك.

وبسبب الضغط من قبل المليشيات الإيرانية غرب الفرات يقوم اللاجئون بالرحيل إلى شرق الفرات، حيث تتواجد قوات التحالف الدولي.