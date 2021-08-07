عاجل .. خالد بن سلمان مهنئا المبعوث الأممي الجديد: المملكة مستمرة في تعاونها مع الأمم المتحدة بشأن اليمن

أكد صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع على استمرار المملكة في تعاونها مع الامم المتحدة بشأن اليمن، مهنئا المبعوث الأممي الجديد،

و قال الأمير خالد بن سلمان: “اهنئ السيد هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن، وستستمر المملكة في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه.

اشكر المبعوث الاممي الخاص لليمن السابق السيد مارتن غريفيثس على جهوده وسعيه المتواصل لايجاد تسوية للازمة في اليمن، واتمنى له كل التوفيق في مهامه القادمة كمنسق للأمم المتحدة للشؤون الانسانية والاغاثة.