الشؤون البلدية: 5 أسباب وراء قرار استمرار تعليق صالات الأفراح

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الافراح وفقا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت في “إنفوجراف” نشرته عبر الحساب الرسمي للوزارة على “تويتر”: “إن القرار حماية لأرواح كبار السن ورواد المناسبات”.

وحددت أسباب استمرار الإيقاف ومنها: “عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية، وتخفيف انتشار كورونا، تسجيل المناسبات نسب تفشي عالية للفيروس، والحد من مخاطر انتشار الفيروس في المجتمع، ووجود المتحورات في المرحلة الحالية للفيروس”.