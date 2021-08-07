وزير الرياضة مباركا لـ #طارق_الحامدي : هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بدعم القيادة للقطاع الرياضي

وجّه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تحقيق البطل طارق حامدي، الميدالية الفضية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وكان البطل طارق حامدي قد حصد الميدالية الفضية، في وزن فوق 75 كجم، ضمن أولمبياد طوكيو 2020 المقام في اليابان.

وأضاف وزير الرياضة في تصريح صحفي بخصوص هذه المناسبة :” أبارك لقيادتنا الرشيدة، ولشعب المملكة، الإنجاز الكبير الذي حققه بطلنا طارق حامدي، بعد منافسة قوية ومواجهات صعبة مع أبرز نجوم هذه اللعبة.

وأكد في حديثه أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير، في القطاع الرياضي من قبل خادم الحرمين وولي العهد، لتوفير كل السبل، لأجل تحقيق الإنجازات، وتشريف الوطن في كل المحافل الدولية.

كما اختتم حديثه بتهنئة خاصة للبطل طارق حامدي، حيث ثمّن وزير الرياضة دوره قائلا :” أبارك لبطلنا طارق حامدي، الذي كنا ولا زلنا نراه، بطلا متوجا بالذهب..”.