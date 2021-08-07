سادس أكبر حريق يجتاح كاليفورنيا.. وفرار جماعي لسكان الولاية

فرّ سكان شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من منازلهم بسبب استمرار حريقين هائلين في اجتياح المنطقة.

ويعتبر حريق ديكسي، الآن هو أكبر حريق غابات نشط في الولايات المتحدة وسادس أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا.

وكان الجفاف الذي يسيطر على غرب الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذي يقول العلماء إنه يعزى إلى ظاهرة تغير المناخ، قد تسبب في جعلها أكثر عرضة للحرائق الضخمة.

وأتى حريق “ديكسي فاير” الذي اجتاح مدينة غرينفيل هذا الأسبوع، على أكثر من 1700 كيلومتر مربع منذ اندلاعه في منتصف يوليو الماضي.

من جهته أكد قائد شرطة مقاطعة بلوماس تود جونز الذي يساعد في تنسيق مكافحة الحريق، أن حجم الدمار كان هائلا.

وأضاف :” عشت في غرينفيل طيلة حياتي.. قلبي ينفطر على ما حدث هناك”.