ضربة لطيران التحالف.. مقتل قيادي حوثي رفيع المستوى مع مرافقيه بمأرب

تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة باليمن خسائر فادحة، خاصة في الأرواح، عقب ضربة نفذها طيران تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الضربة عن مقتل قائد الهجوم على مديرية الرحبة في مأرب مع مرافقيه وعدد من مسلحي المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر ميدانية مطلعة، أن قائد عملية الهجوم على رحبة المدعو أحمد عبدالواحد الدميني، قد قتل مع مرافقيه بضربة جوية من طائرات التحالف.

وأضافت أن الطيران دكّ تعزيزات للمليشيات في نفس الجبهة.

كما تحولت جبهات مأرب إلى محارق كبيرة للمليشيات الحوثية في ظل الدفع بالمئات من مقاتليها إلى مناطق مفتوحة ومكشوفة لطيران التحالف وأبطال الجيش ورجال القبائل، الداعمين للقوات.