3923 جولة على المنشآت الصحية والصيدليات في حفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام عدد من الجولات الاحترازية والتي بلغت 3,923 زيارة على المستشفيات والمراكز الصحية والمجمعات العامة والتخصصية والصيدليات للنصف الأول لعام 2021م للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد”COVID-19″.

وبلغت عدد الحملات على الصيدليات لمتابعة تسعيرة المكملات الغذائية 52 زيارة فيما بلغت عدد الحملات على الأسنان والجلدية 36 زيارة ووصلت عدد الحملات على الأجهزة الطبية في المنشآت الخاصة 8 زيارات حيث بلغت عدد الجولات التفتيشية الإلكترونية 139 جولة .

وتحرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.