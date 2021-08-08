مستوى تاريخي.. 276 مليار ريال حجم استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

سجلت استثمارات الأجانب بالسوق السعودي نحو 276 مليار ريال، أعلى مستوي تاريخي.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية يوليو الماضي، 276.7 مليار ريال، مشكلة 2.86 % من قيمة السوق البالغة نحو 9.69 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وبذلك تكون ومقارنة قيمة الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنحو 55.5 %، حيث كانت تشكل حينها 177.96 مليار ريال.

وسجل السوق الرئيسة ارتفاع بنحو 26.7%، ليغلق عند 11012 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020، وهي أعلى إغلاق شهري منذ سبتمبر 2014.

وجذبت الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2020، تدفقات أجنبية «مشتريات صافية» بقيمة 18.7 مليار ريال مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.