إصابات كورونا العالمية تتجاوز 202.9 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 202 مليون و987 ألفاً و420 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و299 ألفا و760 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 182 مليونا و354 ألفا و104 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 210 آلاف و956 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2121 وتعافى من المرض 1214 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 185 الفا و 5 حالات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و790766 بعد تسجيل 3127 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91782 بعد تسجيل أربع وفيات.