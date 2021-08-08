برشلونة يجمد الرقم 10 بعد رحيل #ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم امس السبت، عن أرقام قمصان اللاعبين في بطولة خوان غامبر والتي عادة ما تستخدم كتقديم للفريق للموسم الجديد ولن يرتدي أي لاعب القميص رقم 10 بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيرتدي القادم حديثاً للفريق ممفيس ديباي القميص رقم 9 وهو القميص الذي ارتداه الموسم الماضي مارتين برايثوايت الذي سيرتدي الآن القميص رقم 12.

وسيرتدي سرخيو أغويرو القميص رقم 19 وإيمرسون رويال 22 الذي كان يرتديه في بيتيس.

كما سيرتدي ريكي بويس القميص رقم 6 عقب رحيل كارليس ألينيا إلى خيتافي.

وأعلن النادي الكاتالوني، الخميس قراراً مفاجئاً بعدم تجديد عقد النجم ليونيل ميسي لظروف اقتصادية، مما تسبب في صدمة كبيرة.