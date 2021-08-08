2 مليون معتمر شهريًا.. استقبال طلبات العمرة من الخارج غداً

تتلقى المملكة تدريجيا طلبات العمرة من الخارج ابتداء من التاسع من أغسطس آب “بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية؛ لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 2 مليون معتمر شهريا” وذلك بعد نحو عام ونصف العام من عدم قبول حجاج ومعتمرين من الخارج بسبب جائحة كوفيد-19.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن إصدار التصاريح سيكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وقال تقرير الوكالة إنه سيتعين أيضا “الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة”.

وأعادت السعودية فتح العمرة في أكتوبر تشرين الأول أمام المقيمين بالمملكة بعد تعليقها تماما لدى تفشي الجائحة.