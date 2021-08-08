تعرف على تفاصيل عقد ميسي المرتقب مع باريس سان جرمان

أيام ليونيل ميسي باتت معدودة في إسبانيا، والوجهة أصبحت أوضح من أي وقت مضى، وهي العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف فابريتسيو رومانو، كبير صحفيي الانتقالات في العالم، عن تفاصيل عقد ميسي الجديد مع باريس سان جرمان، النادي الذي سيعلن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية خلال أيام.

ووفقا لرومانو، سيوقع ميسي على عقد مدته عامين، حتى صيف 2023، قابل للزيادة لعام إضافي حسب رغبة اللاعب.

كما سيتقاضى النجم الأرجنتيني راتبا قدره 35 مليون يورو سنويا، صافية من الضرائب، وهو أعلى راتب للاعب في كرة القدم.

ووفقا للصحفي الإيطالي، سيتم التوقيع على العقد الأسبوع القادم، بعد سلسلة من المحادثات الإيجابية بين ميسي وإدارة سان جرمان.

وأُسدل الستار على رواية النجم الأفضل بتاريخ كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية والفردية داخل “كامب نو” في ظاهرة رحيل اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وكان ميسي قد وافق مسبقا على تخفيض راتبه بنسبة 50 بالمئة لتمديد عقده مع البارسا والبقاء فترة أطول في “كامب نو”.

ولحل أزمة ميسي مع برشلونة وفقا للوضع المالي المتراجع للنادي الكتالوني، فإن الأرجنتيني كان عليه تخفيض 80 أو حتى 90 بالمئة من راتبه كي يمدد تعاقده مع برشلونة لذا حاول رئيس النادي خوان لابورتا إقناع خافيير تيباس رئيس رابطة “لا ليغا”، بالحصول على استثناء لناديه من أجل تمديد مدة “البرغوث”، لكن الأخير رفض بشكل قاطع بحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.