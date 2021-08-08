رئيس هيئة المنافسة الجديد: نمو وازدهار الاقتصاد السعودي يعتمد على توفير بيئة تنافسية

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور أحمد الخليفي، “أن نمو وازدهار الاقتصاد السعودي يعتمد على توفير بيئة إقتصادية تنافسية جاذبة وعادلة وهو ما نطمح ومنسوبي الهيئة الى ترجمته إلى واقع”.

ورفع الدكتور أحمد الخليفي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. سائلا المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمال الهيئة تحقيقا لرؤى القيادة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس السبت، أمرا ملكيا يقضي بتعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وصدر أمر ملكي أيضا بإعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

وشغل الخليفي قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي السعودي من 7 مايو 2016م وحتى 24 يناير 2021، وشغل قبلها منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.