مدير تعليم مكة المكرمة يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1443 هـ, وشملت (3794) معلماً ومعلمة.

وبيّن “الزائدي”، أن حركة النقل حقّقت رغبات 1266 معلماً من أصل 2303 متقدماً بما نسبته 55.21% ، في حين حققت الحركة رغبات 524 معلمة بنسبة 36.39 % من إجمالي عدد المتقدمات البالغ عددهن 1491 متقدمة, مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي المتقدمين والمتقدمات على حركةالنقل الداخلي لهذا العام 3794 متقدماً ومتقدمة وبلغ اجمالي المنقولين والمنقولات 1790 بنسبة 47.18%.

وثمّن “الزائدي”، جهود فريق العمل بإدارة شؤون المعلمين على العمل الدؤوب والمتواصل الذي بذلوه طيلة هذه الفترة من أجل تحقيق رغباتالمنقولين والمنقولات كما أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه بإمكان المنقولين والمنقولات الإستفسار والإطلاع على نتيجةالحركة من خلال حساباتهم في نظام نور الإلكتروني كما يمكنهم تقديم اعتراضًا إلكترونيًا على الحركة .