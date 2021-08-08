وزير المياه العراقي: قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب

قال وزير المياه العراقي، مهدي رشيد، إن قطع إيران لنهرين أثر على نوعية المياه في شط العرب.

وفي يوليو الماضي أعلنت بغداد أن إيران “قطعت المياه بشكل تام عن العراق”، ملوحة باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال استمر الوضع.

وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني حينها إن “الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا”، فيما أشار إلى “اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في محافظة ديالى” شرقي العراق.

واعتبرت خطوة إيران الأخيرة تجاوزا واضحا لكل القوانين والأعراف التي تُنظم حقوق الدول في الأنهار العابرة للحدود.