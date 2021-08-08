تحطم طائرة خلال إخماد #حرائق_الغابات في #اليونان ونجاة قائدها

تحطمت طائرة قاذفة للمياه بعد ظهر الأحد خلال إخماد الحرائق في جزيرة زانتي اليونانية ولم يصب قائدها بأذى، وفق ما أفادت أجهزة الإطفاء اليونانية.

وكانت الطائرة من طراز «بيتزيتيل» تعمل على إخماد حريق محدود في الجزيرة الواقعة في البحر الايوني، غرب اليونان القارية، حين تحطمت لسبب غير معروف، بحسب المصدر نفسه.

وتكافح السلطات اليونانية حرائق الغابات الضخمة التي اندلعت في محيط العاصمة أثينا ومناطق أخرى في البلاد منها جزيرة إيفيا، ثاني كبريات الجزر اليونانية.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة بعد 11 يومًا من تجاوز 40 درجة مئوية، إلا أن الرياح ارتفعت أيضًا يوم الجمعة، مما أدى إلى تأجيج بؤر اشتعال جديدة للنيران.

وبحلول يوم السبت، اندلع حريق هائل في الغابات والمنازل باتجاه بحيرة ماراثون، الخزان الرئيسي للمدينة، وكان يتقدم صعودًا إلى منحدرات جبل بارنيثا.