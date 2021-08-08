قوات بريطانية تصل اليمن لملاحقة مهاجمي سفينة “ميرسر ستريت”

وصلت قوات بريطانية إلى اليمن لملاحقة مهاجمي سفينة “ميرسر ستريت”، بحسب ديلي إكسبرس.

وكشفت عن أن 40 جنديا بريطانيا وصلوا مطار الغيضة لملاحقة مهاجمي “ميرسر ستريت”.

وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) قد قالت إن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف ناقلة “ميرسر ستريت” في خليج عمان كانت إيرانية الصنع.

وكشفت القيادة المركزية في بيان لها، يوم الجمعة، عن نتائج التحقيق في الهجوم على الناقلة، الذي أجراه الخبراء الأمريكيون.

وحسب البيان، فإن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين بطائرات مسيرة مساء 29 يوليو، وفي 30 يوليو تعرضت للهجوم الثالث الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة.

وتشير استنتاجات الخبراء إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحمل متفجرات ذات استخدام عسكري، تسببت بتفجير أدى إلى أضرار كبيرة في السفينة.