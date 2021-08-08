محاكمة نجل الملكة إليزابيث بتهمة التحرش بقاصر في أمريكا

كشفت صحيفة “ميل” البريطانية أن الأمير أندرو دوق يورك نجل الملكة إليزابيث الثانية قد يواجه دعوى أمام القضاء الأمريكي من قبل امرأة تدعي تعرضها للتحرش الجنسي على يده عندما كانت قاصرا.

وأكدت الصحيفة اليوم الأحد أن المواطنة الأمريكية فيرجينيا روبرتس التي سبق أن أعلنت أن الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبشتاين أجبرها على ممارسة الجنس مرارا مع الأمير أندرو قبل 20 عاما، عندما كانت في سن 17 عاما، قد ترفع دعوى مدنية بقيمة ملايين الدولارات ضد دوق يورك في نيويورك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكد ديفيد بويس، محامي روبرتس، للصحيفة أن الدعوى ستشمل ادعاءات بشأن مخالفات جنسية وإلحاق أذى نفسي وعاطفي بهذه المرأة من قبل الأمير.

وألحقت اعترافات روبرتس وقضية إبشتاين ضربة مدمرة إلى سمعة الأمير أندرو، وينفي نجل الملكة إليزابيث وقصر بكنغهام قطعيا صحة هذه الادعاءات، على الرغم من تسريب لقطات تظهر أندرو مع المرأة المذكورة.