طيران ناس يوقع اتفاقية شراكة مع شركة SATS السنغافورية

ستمكّن هذه الشراكة الطرفين من الاستفادة من مرافق الشحن المتطورة التابعة لشركة SATS بهدف تعزيز استراتيجية طيران ناس وموقعه في مجال الشحن الجوي وزيادة حصته السوقية

وقع كل من طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎‎ والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشركة SATS السنغافورية المحدودة اتفاقية شراكة تتولى بموجبها الشركة السنغافورية مهام المناولة الأرضية في كل من مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتُعد شركة SATS المحدودة مزوداًرائداًعلى مستوى آسيا لحلول الأغذية وخدمات البوابة حيثكانت أول شركة أجنبية تفوز بامتياز الشحن في المملكة العربية السعودية في عام 2017م ،وقد أكملت الشركة بناء أول محطة شحن لها في عام 2018م، وقامت بتجهيزها بمرفق مخصص لسلسلة التبريد ما يتيح لمحطة الشحن استيعابحوالي 150 ألف طن من البضائع.

في يناير من عام 2020محصلتSATS بامتياز الشحن الثاني في المملكة لبناء محطة شحن ثانية في الرياض، ما ساهم في زيادة فعالية ربط البضائع القادمة في المنطقة الشرقية لكل عملائها في مختلف أنحاء المملكة.

وسوف تساهم اتفاقية الشراكة في تعزيز ربط الشحنالجوي لطيران ناس في كل من الدمام والرياض بشكل فعال، وتتيح لطيران ناس الاستفادة من إمكانات شركة SATS في مجال الشحن، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات متخصصة تقدم قيمة مضافة عالية لعملاء طيران ناس، وستسهم محطة الشحن الخاصة بشركة SATS في الدمامفي تطوير استراتيجية طيران ناس وتعزيز موقعه في مجال الشحن الجوي.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتجية هيئة الطيران المدني التي تمكن قطاع الشحن الجوي في المملكة وترفع من قدراته من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

واختتم المهنا ” بأن هذه الشراكة هي امتداد لخطتنا التوسعية، ونحن فخورون بالتعاون مع شركة SATS المحدودة كونها لاعباً رئيسياً في القطاع. وستدعم هذه الشراكة جهودنا في مجال تقديم خدمات جديدة لعملائنا” وأضاف قائلاً: “نثمن جهود شركة SATS في التأسيس لهذه الشراكة الاستراتيجية ، ونحن على قناعة بأنها ستمهد الطريق نحو مزيد من النجاحات ، ونحو مستقبل أفضل بإذن الله”.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لخدمات البوابة في شركة SATSالسيد يعقوب بيبردي: “نحن سعيدون جداً بهذه الشراكة، ونعتز بهذه الثقة التي منحها طيران ناس لشركتنا بخبراتها وأعمالها وكفاءاتها البشرية. ونتطلع قدماً لدعم طيران ناس في مواصلة نموه وزيادة حجم أسطوله وتوسيع شبكة رحلاته المحلية والدولية”.