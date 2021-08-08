ماذا يحدث؟ .. حريق يلتهم باخرة أخرى في نيل مصر

شبّ حريق ضخم في باخرة نيلية بمنطقة كورنيش الزمالك وسط العاصمة المصرية القاهرة ، ما تسبب في إتلاف محتوياتها بشكل كامل.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد تصاعدت أعمدة الدخان من الباخرة حتى غطت سماء المنطقة.

على الفور أسرعت أجهزة الدفاع المدنى وقوات الحماية المدنية لإخماد النيران والسيطرة على الحريق.

من جانبها تعكف الجهات الأمنية حاليا على بحث ملابسات الحادث وبيان سبب الحريق وحصر التلفيات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يندلع فيها حريق بباخرة نيلية، حيث شبّ حريق في يوليو الماضي، بعائمة نيلية بالقرب من فندق شهير بكورنيش النيل في محافظة الجيزة.

والتهمت النيران الطابق العلوي للباخرة، المخصص لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين على العائمة دون إصابات.