المرور يضبط 1787 ‏دراجة آلية مخالفة

كشف المرور السعودي عن ضبط 1787 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة.
كشف المرور السعودي، أمس، عن 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ حيث نشر عبر حسابه على موقع «تويتر» صورة توضح تلك الأماكن، والتي جاءت كالآتي:
– الجسور.
– بعرض الطريق أو في منتصفه.
– ممرات المشاة.
– على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية.
– الأرصفة المخصوصة لسير المشاة.
– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات.
– على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف.
– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس.
– عكس اتجاه السير.