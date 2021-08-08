مالكها مقرب من الرئاسة.. طائرة تركية تهرّب شحنة كوكايين بقيمة 200 مليون دولار

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن فضيحة تورطت فيها تركيا، حيث تم العثور على 1,304 كيلو كوكايين، كانت ستتوجه بها إلى بلجيكا.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام برازيلية وتركية، فإن قائد الطائرة هو طيار حربي يعمل طوال 15 سنة سابقا بسلاح الجو التركي.

وأضافت أن الطيار يبلغ من العمر 48 عاما، وهو أب لابنتين.

وأوضحت أن الكوكايين الذي وجدوه كان مخبئا في 24 حقيبة، حيث بلغت قيمته 200 مليون دولار.

وذكرت وسائل الإعلام أن تهريبه كان يجري ببرودة أعصاب، وبلا قلق من الملاحقة، ما يؤكد تورط نافذين بعملية أداتها الرئيسة طائرة استأجرها إسباني من مالكها وهو رجل أعمال تركي مقرب من الرئاسة التركية.

كما ذكرت تقارير أخرى أن زيارة الطيار هذه المرة للبرازيل، وكذلك زيارة الطاقم معه، هي الأولى، وأنه لم يكن على علم بما في الحقائب من مخدرات، كأفراد الطاقم تماما.

من جانبها ذكرت صحيفة أحوال التركية، أمس السبت، أن الشرطة البرازيلية اقتادت الطيار الخميس الماضي، والذي مثل أمام المحكمة، بحضور محاميه.

وأضافت أنه يوجد لدى الشرطة معلومات جدية بأنه كان على علم بالمخدرات الموجودة على الطائرة، وأن التحقيقات تؤكد أن المخدرات كانت تحت قيادته.