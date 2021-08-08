فلكية جدة: هلال محرم 1443 سيزين السماء يوم الإثنين #عام_هجري_جديد_١٤٤٣

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هلال قمر محرم سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الإثنين 09 أغسطس 2021 بحوالي 30 دقيقة والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأضاف “القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويبعد بضع درجات عن كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر”.

وتابع: “يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس”.