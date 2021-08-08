برنامج صيفي لتعلم مهارات برمجة الروبوت الافتراضي بجامعة الملك سعود

ينظم مركز الحاسب وتنمية المهارات للتدريب، البرنامج الصيفي لتعلم مهارات برمجة الروبوت الافتراضي.

ويهدف البرنامج إلى التعلم باللعب، وذلك للتمكن من أساسيات البرمجة.

ويركز البرنامج الذي يبدأ في 15 من الشهر الجاري على تمكين الطالب من التطبيق العملي، والبرمجة المنطقية.

كما يركز البرنامج أيضا على تعليم الطالب الخوارزميات، وحساسات ومحركات الروبوت.

وحول شروط الاشتراك أوضح المركز أن الأعمار المشترطة تتراوح ما بين 8- 22 سنة، إضافة إلى دفع 420 ريالا في الاشتراك في المرحلة.

وكان المركز قد أعلن عن تنظيم المرحلة الثانية، بعد نجاح المرحلة الأولى.