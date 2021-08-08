تغريدة قديمة لـ #آل_فتيل تشعل خلافا بين جمهور #الهلال و#النصر

أثار اختفاء تغريدة سابقة للاعب النصر الجديد محمد آل فتيل، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد انتقال اللاعب إلى “العالمي” منذ أيام، اختفت تغريدة نشرها عام 2014 كتب فيها “بالتوفيق لممثل الوطن الهلال في نهائي الليله”، ولم يتم التأكد من صحة التغريدة وهل تم حذفها من قبل أو في هذه الأيام، ولم يصدر اللاعب أي توضيح حتى الآن.

تغريدة آل فتيل

رواد “تويتر” انقسموا بشأن التصرف بعضهم قال: “التصرف خدش لمفهوم التنافس التقليدي”، وقال آخر: “بمجرد الانتقال يتم تزويده بثقافة كره الهلال وكأنها أحد البنود المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين.. يُعد هذا العقد لاغي إلا إذا اكتمل هذ البند بنسبة 100% وحذف آل فتيل للتغريدة دلالة واضحة انه تجرع هذه الثقافة”.

فيما أعطى آخرون للاعب حريته قالوا: “ما قام به النجم محمد يندرج تحت الحرية الشخصية. والنجم ليس بحاجة ليقدم تبريرات أو توضيح حول ما قام به. في المقابل ليس في تصرف النجم محمد أي خدش لمفهوم التنافس الرياضي بل الذي يخدش مفهوم التنافس الرياضي الافتراضات اللاعقلانية والتي لا تستند لقواعد المنطق التي يقوم البعض”.

تغريدة آل فتيل

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن نادي النصر عن تعاقده بشكل رسمي مع محمد آل فتيل، مدافع النادي الأهلي السابق، من أجل تدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. محمد آل فتيل انضم لنادي النصر بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين.