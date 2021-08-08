تركي آل الشيخ في زيارته لموسم الرياض القادم : “سنبهر العالم”

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن سعادته، بزيارة مركز عمليات موسم الرياض.

وكتب رئيس هيئة الترفيه على حسابه في تويتر :” سعدت اليوم بزيارة مركز عمليات موسم الرياض.. بتخطيط ودعم سمو سيدي وبعمل واجتهاد منكم إخواني وإخواتي سنبهر العالم”.

ويعتبر موسم الرياض، أكبر برنامج ثقافي وترفيهي في تاريخ المملكة، حيث يحمل أكبر مهرجانات مواسم المملكة.

ويلبي الموسم دائما اهتمامات سكان العاصمة والسياح على حد سواء، حيث يتيح لهم فرصة اكتشاف المملكة من منظور مختلف.

كما يعمل موسم الرياض على تحقيق هدف رؤية المملكة 2030المتمثل في تطوير صناعة الترفيه وجعلها أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني.