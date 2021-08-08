عاجل.. رفع الطاقه الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية

تعلن وزارة الرياضة بأنه وبناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتايعة مستجدات فيروس كورونا COVID-I9،

فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2022-2021 بنسبة لا

تزيد على %60 من سعة المدرجات بدلا من %40.

وأجرت الوزارة عددا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بآلية الحضور لجماهيري للملاعب، حيث

سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة، مقتصرا فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاما) والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق “توكلنا”.

كما تود الوزارة التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراء ت الاحترازية المهمة، كالتباعد ولبس الكمامات، وأثناء

الدخول والخروج، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ

اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.