نائب وزير التعليم  يؤكد عودة آمنة للعام الدراسي الجديد

عقد نائب وزير التعليم المكلّف د.سعد آل فهيد الاجتماع الثاني مع مديري التعليم؛ لاستعراض تقارير الجاهزية لعودة آمنة للعام الدراسي الجديد.

وأضاف أن الجاهزية تشمل المباني، والتجهيزات المدرسية، وتوزيع الكتب، وتحديثات مدرستي، وتنسيق الخطط الدراسية، وبرامج التدريب لاستثمار القدرات البشرية.

وكانت العديد من الهيئات التعليمية، قد أعلنت عن جاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك وفق جهود متواصلة وأعمال مستمرة ، تقوم بها الإدارات، لرفع مستوى جاهزية المدارس، استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ .

وأكدت الإدارات على عودة آمنة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، حافلة بالجد والاجتهاد ومكللة بالعطاء والإنجاز .