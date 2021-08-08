على رأسهم زعيم المليشيا.. منظمة حقوقية تلاحق  125 قياديا  حوثيا  بهذه الجرائم

كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية،عن تورط العشرات من قيادات مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، في استقطاب الأطفال ، والزج بهم في ساحات القتال، إضافة إلى منحهم رتب عسكرية بعد قتلهم في ساحات المعارك.

وقالت المنظمة إن 125 قياديا حوثيا يتقدمهم عبدالملك الحوثي زعيم المليشيا وأقاربه، متهمين باستقطاب وتجنيد الأطفال في البلاد.

وأضافت في تقريرها الحقوقي الأول عن ضحايا تجنيد الأطفال في اليمن بعنوان ” أطفال.. لا بنادق “، الصادر اليوم الأحد، أن عدد 125 قياديا تورطوا بعمليات تجنيد الأطفال في مقدمتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي ويحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي.

كما أوضحت أن فريقها في عمليات رصده الميداني لاحظ تورط قيادات أخرى مثل أحمد درهم المؤيدي وأحمد محمد حامد وعبد المحسن الطاووس وضيف الله رسام، في هذه الجرائم، وذلك في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

كما كشفت أيضا عن أسماء 22 جهة متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووثقت قيام المليشيا بمنح رتب عسكرية ما بين عقيد – ملازم ثاني لعدد 155 طفلاً، من إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2021 .