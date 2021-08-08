الحكومة اليمنية: توجيهات القيادة بالمملكة خففت معاناة اليمنيين

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجهود الأخوية التي تقوم بها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الإرياني أن توجيهاتهم الكريمة لدعم اليمن في مختلف المجالات، كان له الأثر الكبير في تخفيف المعاناة وعدم ذهاب اليمن للمجهول.

وكان الإرياني قد قام برفقة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مبنى إذاعة المكلا، والذي يأتي في سياق التعاون المشترك بين الوزارة والسلطة المحلية بحضرموت.

من جانبه أكد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، أن عملية التنمية والتطور الذي تشهده المحافظة تحظى برعاية واهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية ومتابعته وإشرافه المباشر عليها، متطرقا إلى المشاريع الاستراتيجية في مجال الكهرباء والطرقات والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.