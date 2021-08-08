فرنسا.. 25% ارتفاعا في عدد المصابين بـ #كورونا بالمستشفيات

واصل عدد الفرنسيين المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات ارتفاعه مع إحصاء نحو 8700 مصاب الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25 في المئة في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.

ومع استقبال 498 مصابا إضافيا في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل الاحد ثمانية آلاف و685 مريضا مقابل ستة آلاف و922 في 17 يوليو، حين سجل الرقم الادنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

ومع تسجيل 1556 شخصا في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد المصابين بكوفيد ممن يعانون وضعا خطيرا بنسبة 81 في المئة منذ 21 يوليو، اليوم الذي سجل فيه الرقم الادنى (859) منذ بداية العام وفي الساعات ال24 الاخيرة، نقل 117 مريضا الى أقسام الانعاش.

وبين السبت والأحد، قضى ثلاثون شخصا بسبب كوفيد في المستشفى، وفق الإدارة الصحية.

وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليونا و739 ألفا و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66,4 في المئة من عدد السكان، فيما بات 37 مليونا و231 الفا و75 شخصا ملقحين بالكامل، أي 55,2 في المئة من عدد السكان، بحسب المصدر نفسه.