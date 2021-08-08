عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية “طبيعي” والمملكة مثل بقية دول العالم

قال عجلان العجلان رئيس الغرف السعودية، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه.

وأجاب العجلان أن ذلك مبالغا فيه، مطالبا من يدعي ذلك بتقديم أرقام من البنك المركزي لو كانت معتمدة حول التضخم في أسعار المواد الغذائية.

ونفى العجلان الارتفاع في الأسعار، خاصة في المجالات الغذائية، منوها أن المملكة تتمتع على مدار عقود بتوفير اسع الغذائية والمتنوعة لكل صنف.

كما نبه أن هناك تنافسا كبيرا في مجال السلع الغذائية في الكثير من القطاعات، حيث يوجد عشرات الأصناف من كل نوع كالسكر والزيت وغيرهما من أساسيات السلع الغذائية.

وأوضح العجلان أيضا أن الارتفاع في السلع الغذائية موجود في الكل العالم، وليس المملكة مختلفة عن غيرها من دول العالم.