طقس_اليوم: أمطار غزيرة وبرد وسيول في الباحة ونجران ومكة وعسير #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ،فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الرياض والشرقية والليث وينبع.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.